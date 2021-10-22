【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】白宮周四呼籲世界貿易組織（WTO）所有成員支持豁免新冠疫苖的智慧財產權（IP）。

白宮發言人Karine Jean-Pierre在記者會上表示，我們需要每個世貿組織成員站出來支持豁免新冠疫苖的智慧財產權，現在所有公司都必須大膽、緊急採取行動擴大疫苖生產。

一年前，南非和印度在世貿組織提議暫時豁免新冠疫苗和相關療法的智慧財產權，但迄今談判乃無法取得任何進展。

支持豁免的100多個國家表示，允許開發中國家生產新冠疫苗將挽救更多生命，但歐盟和包括瑞士在內的幾個國家仍抱持反對立場。

今年5月美國總統拜登一改該國先前的立場，轉而支持這項提案，但目前為止也還未能取得突破性的發展。

世貿組織總幹事伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）上周坦承，有關於暫時豁免新冠疫苖智慧財產權的正式談判「陷入僵局」，但她也認為非正式談判正在加緊進行中。

伊衛拉向華盛頓的一家智庫表示，她相信世貿組織成員能在「豁免新冠疫苖智慧財產權上找到一個務實的折衷方案」，既能確保疫苖公平取得，同時也能保留對研究和創新的鼓勵。

一位歐盟官員表示已經與南非就如何讓開發中國家取得更多疫苗進行「密集協商」，可能有助於打破僵局。

世貿組織希望能在11月30日至12月3日於日內瓦舉行的部長級會議上，就這個全球應對新冠疫情的措施達成協議。

(時報資訊)