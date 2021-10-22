大陸A股滬深兩市22日午後疲乏，從日內最高點回落，深證成指中午一度漲近1％，午後持續回吐漲幅，收盤漲0.33％報14492.82點。上證指數中午轉漲且升至日內最高漲幅0.36％，午後漲幅迅速收斂轉跌，收盤跌0.34％報3582.60點。
上證指數22日收盤跌0.34％報3582.60點，成交人民幣（下同）4554.41億元。深證成指收盤漲0.33％報14492.82點，成交5598.04億元。
房地產、半導體族群22日走揚，半導體方面國科微收漲停、北京君正大漲10％、中芯國際A股漲近4％。房地產類股方面，津濱發展漲停，世聯行、新城控股漲逾6％，萬科A股漲近3％。
(時報資訊)
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