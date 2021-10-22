大陸A股滬深兩市22日午後疲乏，從日內最高點回落，深證成指中午一度漲近1％，午後持續回吐漲幅，收盤漲0.33％報14492.82點。上證指數中午轉漲且升至日內最高漲幅0.36％，午後漲幅迅速收斂轉跌，收盤跌0.34％報3582.60點。

上證指數22日收盤跌0.34％報3582.60點，成交人民幣（下同）4554.41億元。深證成指收盤漲0.33％報14492.82點，成交5598.04億元。

房地產、半導體族群22日走揚，半導體方面國科微收漲停、北京君正大漲10％、中芯國際A股漲近4％。房地產類股方面，津濱發展漲停，世聯行、新城控股漲逾6％，萬科A股漲近3％。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35603.08 -6.26(0.02%)
05:03
S&P500
4549.78 +13.59(0.30%)
05:03
Nasdaq
15215.70 +94.02(0.62%)
05:16
費半指數
3412.05 +37.83(1.12%)
05:16
日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
14:15
南韓KOSPI
3006.16 -1.17(0.04%)
17:03
香港恆生
26126.93 +109.40(0.42%)
16:08
上證指數
3582.60 -12.18(0.34%)
15:00
深圳成指
14492.82 +47.96(0.33%)
16:29
英國FTSE
7227.54 +37.24(0.52%)
18:21
法國CAC
6755.95 +69.78(1.04%)
18:21
德國DAX
15578.01 +105.45(0.68%)
18:21

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