大陸A股22日收盤滬深兩市漲跌分化，不過北向資金繼續加碼湧入，22日淨買入規模達人民幣（下同）131.82億元，創下約4個月以來的新高，且是2021年首次北向資金連續兩日淨買入規模均逾百億元。

截至陸股22日收盤，北向資金共計大幅淨買入131.82億元，規模創下6月25日以來的新高，其中滬股通淨買入72.12億元，深股通淨買入59.70億元。值得注意的是，這還是北向資金2021年首度連續兩日淨買入超百億元，本週累計淨買入規模233億元。

上證指數22日收盤跌0.34％報3,582.60點，成交人民幣（下同）4,554.41億元。深證成指收盤漲0.33％報14,492.82點，成交5,598.04億元

(時報資訊)