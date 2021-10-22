【時報-台北電】鑫創(3259)110年現金增資認股，發行普通股1000萬股，每股面額10元，發行價格每股27.2元。增資資金用途為償還銀行借款及充實營運資金。

　現金增資認股基準日為11月6日，最後過戶日為11月1日，停止過戶期間為11月2日至11月6日，股款繳納期間為11月12日至11月18日。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

#現增 #鑫創

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀