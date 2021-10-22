【時報-台北電】大陸A股三大指數今日開盤漲跌不一，上半場經過一番狹幅整理，由多頭勝出，光刻膠、元宇宙、房地產開發等類股表現出色。午後盤初，三大指數攜手續攻，網路遊戲、元宇宙概念股扮演多頭前鋒，白酒、食品股尾隨助陣，但時序過了13:00，空頭氣勢漸漲，滬指首先中箭落馬，深指、創業板指則力守高檔，煤炭、航運等週期性族群下挫，終場滬指跌0.34%，收3582.60點，成交額達4554億元；深成指漲0.33%，收14492.82點，成交額達5598億元；創指漲0.17%，收3284.91點，成交額達1989億元。
分析師表示，目前市場內憂外患，仍有諸多不確定性，短期小幅回升下，具階段性機會或輪動，但整體性機會還需等待，尤其是在經濟下行壓力以及流動性寬鬆預期未提升之際，仍需進一步觀望。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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