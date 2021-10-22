證交所辦理金融教育系列校園講座，10月22日第二場活動前進南台科技大學，邀請財經名人與年輕學子談投資、談風險，認識年輕人必學投資術，以協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識。
證交所市場推廣部經理陳欣昌指出，台灣資本市場接軌國際，商品越來越多元化，金融市場就像一個工具箱，裡頭裝滿了各種的金融工具。對於初次進入市場的投資人，如果沒有先充分瞭解、掌握商品架構和特性，很容易會因為無法正確評估風險，而造成虧損。
他並建議大家，在進行任何投資前，一定要多看、多聽、多做功課。證交所努力透過多元的教育推廣及宣導管道，健全年輕人投資風險觀念。
研訓院傳播出版中心副所長謝順峰指出，強化全民金融知識教育本來就是金融研訓院的主要目標，為了這次活動也特別企畫製作「人生路在走，金融知識要有」影片，一支聚焦市場上的新種投資工具，另一支介紹正確投資心態與注意事項，內容豐富，陪伴大家理財路上一起成長。
南台科技大學商管學院副院長洪崇文，現場除感謝證交所舉辦此次金融教育講座外，也勉勵在場同學應提早開始學習理財投資知識。
活動也邀請理財周刊社長林筠騏主講，跟同學分享「要『有錢』從『理財』開始」，想投資其實「不難」，首要從了解錢花去哪開始，另外也分享「花錢」同時「賺錢」的選股秘訣，與學生談股市入門必備心法，更進一步介紹科技時代如何讓理財更容易。
(時報資訊)
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