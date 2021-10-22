【時報-台北電】雅茗-KY(2726)考量市場機制，視股價變化、成交量狀況及資金的有效運用分批買回，故買回庫藏股未全數執行完畢。本次實際買回期間為110年8月27日至10月22日，庫藏股買回33.3萬股，總金額1358萬9655元，每股均價40.81元，累積持有公司股份占已發行股份總數之3.19%。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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