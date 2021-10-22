時報-10/22上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)

項目 10/22 10/21 漲跌

一號國際白銀(公斤) 4930 5031 -101

二號國際白銀(公斤) 4915 5016 -101

三號國際白銀(公斤) 4900 5001 -101

鈀粉99.95%(公克) 475 483 -8

銠粉99.95%(公克) 3310 3310 -

釕99.95%(公克) 133 136 -3

銥99.95%(公克) 1170 1170 -

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#華通白銀 #上海 #貴重金屬

重要商品行情

（更新：2021/10/22）
紐約近月RBOB汽油
2.4801 -0.03
紐約近月輕質原油
82.50 -1.37
BDI綜合指數
4653 -98.00
芝加哥近月黃豆
1224 -21.50
芝加哥近月玉米
532.25 -7.00
倫敦近月布蘭特
84.61 -1.21
紐約近月天然氣
5.115 -0.05
紐約近月黃金
1781.9 -3.00
倫敦三個月期銅
9831.50 -354.00
日本近月RSS3橡膠
224.90 +6.90
紐約近月棉花
106.14 -4.59
倫敦三個月期鎳
19930.00 -1033.00

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