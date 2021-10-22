【時報-台北電】宜新實業(4440)110年前三季營業收入13.36億元，稅前淨利2.91億元，本期淨利2.39億元，歸屬於母公司業主淨利2.39億元，基本每股盈餘3.99元。(編輯整理：李慧蘭)

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