【時報-台北電】瑞昱(2379)訂定10月29日15時召開線上法說。下午3:00~3:45為中文時段、3:45~4:30為英文時段。

直播網址：http://www.zucast.com/webcast/fSzJez20。建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至http://www.zucast.com/help 尋求技術支援。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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