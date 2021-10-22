【時報記者莊丙農台北報導】上銀(2049)及其子公司大銀微系統(4576)將在11月5日召開法說會，除了公布第3季財報，將對第4季及明年景氣提出看法。

上銀今年第3季營收75.3億元，季增7％、年增28％，符合法人預期水準，其中，9月微幅月減主要是因為蘇州限電的短期影響，公司調整生產排程，預計年末補上訂單需求。

目前上銀訂單交期並沒有變化，先前法說會預期滾珠螺桿約5到6個月、大型線軌也是5到6個月，中小型約3到4個月。現階段產能利用率仍維持滿載，但第4季歐美面臨長假，因有季節性因素，法人預期將低於第3季，但整體今年營運已經明確。

上銀訂單能見度已經到明年1月之後，手上陸續承接新的訂單，目前歐洲市場需求相對熱絡，惟大陸成長動能趨緩，加上實施限電措施，對後續產業是否造成影響，也是法說會關注焦點。

(時報資訊)

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