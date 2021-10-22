美元指數10月走揚，但另一方面人民幣兌美元匯價更為強勁，升破6.4關口。對此，大陸國家外匯管理局副局長、發言人王春英22日表示，這是市場力量推動的正常表現。

僅管美元指數10月以來持續上升，但人民幣兌美元近日仍強升，在19日單日大幅強彈近500點，突破6.4關口甚至突破6.38，而離岸人民幣現走揚報6.3869。

澎湃新聞報導，王春英表示，19日人民幣兌美元匯率升至6.4以內，這是市場力量推動的正常表現。今年以來人民幣匯率有升有貶，雙向波動，總體保持穩定。

王春英指出，首先，美元指數回落是主要觸發因素，目前市場已經逐步消化了Fed縮表消息，加上其他的主要發達經濟體也有升息預期，暫緩美元上升動力。第二方面，9月貨物貿易的順差仍然是比較高，集中收結匯的現象明顯、市場的外匯供給相對充裕，所以升破6.4是市場力量推動的正常表現。

王春英表示，從10月20日以來的市場表現來看，人民幣匯率基本保持在窄幅的波動，未來人民幣匯率還是取決於國內外的經濟形勢、國際收支狀況和國際外匯市場的變化。外管局認為，匯率是不會持續的升值，也不會持續的貶值，應該會繼續在合理均衡區間上保持基本穩定。

(時報資訊)

#人民幣 #美元指數 #匯率 #Fed

主要市場指數

紐約道瓊
35603.08 -6.26(0.02%)
05:03
S&P500
4549.78 +13.59(0.30%)
05:03
Nasdaq
15215.70 +94.02(0.62%)
05:16
費半指數
3412.05 +37.83(1.12%)
05:16
日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
14:15
南韓KOSPI
3006.16 -1.17(0.04%)
17:03
香港恆生
26126.93 +109.40(0.42%)
16:08
上證指數
3582.60 -12.18(0.34%)
15:00
深圳成指
14492.82 +47.96(0.33%)
16:29
英國FTSE
7227.54 +37.24(0.52%)
18:21
法國CAC
6755.95 +69.78(1.04%)
18:21
德國DAX
15578.01 +105.45(0.68%)
18:21

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