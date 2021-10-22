美元指數10月走揚，但另一方面人民幣兌美元匯價更為強勁，升破6.4關口。對此，大陸國家外匯管理局副局長、發言人王春英22日表示，這是市場力量推動的正常表現。

僅管美元指數10月以來持續上升，但人民幣兌美元近日仍強升，在19日單日大幅強彈近500點，突破6.4關口甚至突破6.38，而離岸人民幣現走揚報6.3869。

澎湃新聞報導，王春英表示，19日人民幣兌美元匯率升至6.4以內，這是市場力量推動的正常表現。今年以來人民幣匯率有升有貶，雙向波動，總體保持穩定。

王春英指出，首先，美元指數回落是主要觸發因素，目前市場已經逐步消化了Fed縮表消息，加上其他的主要發達經濟體也有升息預期，暫緩美元上升動力。第二方面，9月貨物貿易的順差仍然是比較高，集中收結匯的現象明顯、市場的外匯供給相對充裕，所以升破6.4是市場力量推動的正常表現。

王春英表示，從10月20日以來的市場表現來看，人民幣匯率基本保持在窄幅的波動，未來人民幣匯率還是取決於國內外的經濟形勢、國際收支狀況和國際外匯市場的變化。外管局認為，匯率是不會持續的升值，也不會持續的貶值，應該會繼續在合理均衡區間上保持基本穩定。

(時報資訊)