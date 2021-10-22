【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝瑞公司與其德國合作夥伴BioNTech SE周四發布一項大型研究報告指出，與已完整接種兩劑但未追加第三劑的人相比，其新冠疫苖加強劑的有效性達到95.6%。

　兩家公司發布新聞稿表示，這次的加強劑試驗有1萬名16歲以上的民眾參與，他們在之前的試驗中已接種過兩劑新冠疫苖。試驗顯示，在接種完第二劑約11個月後追加第三劑輝瑞/BioNTech新冠疫苖具有良好的安全性，也能對抗高度傳染性的Delta變種病毒。

　這些研究數據尚未提交同行審查。

繼美國食藥管理局（FDA）批准莫德納和嬌生的新冠疫苖加強劑並決定開放加強劑混打後，美國疾病管制和預防中心（CDC）也跟進批准。最快周五，超過3900萬已完整接種莫德納疫苖，以及將近1300萬已接種過單劑型嬌生疫苖的民眾將可以接種加強劑。

　根據該CDC疫苖專家小組的建議，莫德納的新冠疫苖加強劑將用於65歲以上年長者和高風險族群，並在完整接種兩劑6個月後追加第三針，與輝瑞/BioNTech加強針的施打計畫一致。而嬌生的加強劑則建議用於所有18歲以上民眾，且已經接種過一劑嬌生疫苖至少兩個月。

(時報資訊)

#輝瑞 #新冠疫苖 #接種 #加強劑

主要市場指數

紐約道瓊
35603.08 -6.26(0.02%)
05:03
S&P500
4549.78 +13.59(0.30%)
05:03
Nasdaq
15215.70 +94.02(0.62%)
05:16
費半指數
3412.05 +37.83(1.12%)
05:16
日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
14:15
南韓KOSPI
3006.16 -1.17(0.04%)
17:03
香港恆生
26126.93 +109.40(0.42%)
16:08
上證指數
3582.60 -12.18(0.34%)
15:00
深圳成指
14492.82 +47.96(0.33%)
16:29
英國FTSE
7227.54 +37.24(0.52%)
18:21
法國CAC
6755.95 +69.78(1.04%)
18:21
德國DAX
15578.01 +105.45(0.68%)
18:21

延伸閱讀