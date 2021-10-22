【時報記者林資傑台北報導】成立即將屆滿4周年的「物聯網智造基地」今（22）日舉辦「台灣智造跨界串聯」成果展活動，以2大展區展示7大主題，並舉辦6場「跨界智造」主題座談會。未來將升級打造智造生態系與並拓展海外服務，攜手國內智聯網（AIoT）產業鏈打世界盃。
物聯網智造基地在經濟部工業局支持下，於台北、台中、高雄承接創意／資源重新盤整挖掘任務，至今已集結逾百家專家業者籌組服務團，囊括開發所需的全階段資源，並提供國產IC技術開源、產品開發、產業應用等機制服務，完整建構台灣製造技術實作產業鏈。
此次成果展規畫「健康照護．醫療．生活」及「智慧製造．傳產轉型」2大展區，橫跨健康照護、新時代醫療、智慧生活、數位傳承、傳產轉型／遠距維運、傳產數位訓練、廠房可視化／預診斷等7大產業創新物聯成果展示。
此外，成果展將舉辦6場跨界智造主題座談會，邀請國內IC業者、物聯網智造基地服務團、場域業者及智造基地輔導團隊，針對國產IC AIoT布局、國產IC開源應用、IoT跨域應用、傳產數位轉型、機構鏈結創意挖掘、學研專題商品化等主題分享。
經濟部工業局電子資訊組副組長呂正欽表示，物聯網智造基地串聯軟體、硬體、系統整合、產品設計等資源，主打提供關鍵技術服務，讓具有潛力的產品突破瓶頸，達到可量產並成功上市的目的，為幫助新創團隊物聯網產品邁向量產的加強版加速器。
物聯網智造基地透過盤點、診斷、後送挖掘潛力個案，以一站式服務模式與產官學緊密串連，加速創新構想實現、量產並商品化。呂正欽指出，運作4年以來已有不少成果，成功帶動並串聯國內物聯網產業鏈成形發展，創造多贏局面。
展望後市，物聯網智造基地將升級打造智造生態系與並拓展海外服務，緊密串聯台灣智造產業夥伴，強健國產IC技術支援，引導海外新創來台開發、設計、製造，盼逐步打造台灣成為全球物聯網產業鏈中心，為國內智聯網產業鏈打場成功的世界盃。
(時報資訊)
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