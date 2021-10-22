在限電、煤炭成本激增的影響下，大陸水泥價格也連帶飆漲，陸媒統計，截至10月20日，大陸水泥均價升至每噸人民幣（下同）572.77元，創下年內新高，且較8月的低點上升39％。股市上，估值普遍偏低的水泥族群也受到不少機構留意。
證券時報報導，近兩個月大陸多省市主要廠商大幅上調水泥價格，鄂西北地區自9月下旬來就上調水泥價格每噸100元，且在10月中旬再次將每噸價格調漲80元。而9月30日起海南水泥價格亦每噸普漲50元，且在10月19、20日華潤、海螺、天涯等主要廠商再次通知上調各品種水泥價格每噸30元左右，山東也傳出主要廠商10月20日起上調水泥價格。
報導指出，在煤炭成本上升，各地限電錯峰生產等因素，導致大陸水泥價格飆升，且秋冬供暖季來臨，市場預估高能耗、高排放水泥行業的供給會進一步遭壓縮。中國水泥網指出，河南省在10月13日也印發通知，要求全省水泥企業冬季錯峰生產。
證券時報指出，股市上水泥族群10月表現一般，截至21日，水泥類股10月平均漲幅僅0.74％，從估值來看，逾6成水泥股本益比在10倍以下，行業龍頭海螺水泥本益比約為6.21倍，該股年內表現低迷，累計下跌19.18％。財務數據來看，天山股份、上峰水泥、華新水泥、萬年青等4檔水泥股2021年淨利潤有望成長10％以上。
(時報資訊)
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