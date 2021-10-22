【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在遭到推特和臉書封鎖之後，美國前總統川普透過與空殼公司Digital World Acquisition Corp合作推出了自己的社群媒體，受此激勵，該公司周四股價飆漲356.83%，收在45.50美元，盤中一度漲逾400%。
川普媒體和科技集團（Trump Media and Technology Group,TMTG）和特殊目的收購公司（SPAC）Digital World Acquisition Corp周三宣布合併，以創立一個名為「TRUTH Social」的社群媒體應用程式。
川普的公司宣布將在下個月推出該社群應用程式的測試版，並在2022年第一季全面上線。
儘管缺乏這項交易的許多相關細節，在那斯達克掛牌的Digital World股價仍然一日千里，帶動身價水漲船高，以收盤價估算，其市值達到14.7億美元，遠高於周三的3.21億美元。
Digital World周四成交量超過4.77億股，成為那斯達克交易所最活躍的個股，並在Reddit等捧紅「迷因股」的鄉民論壇上引發關注。在社群媒體推特和Stocktwits上，一些用戶貼出火箭和川普的GIF圖象，為Digital World的大漲歡呼。部分投資人對這樣的漲勢感到驚訝，但大家都想知道Digital World會不會繼續這樣大漲下去。也有分析師表示，市場的反應反映出對川普的支持，並壓寶與他合作的平台將吸引川粉加入。
(時報資訊)
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