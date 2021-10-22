【時報編譯張朝欽綜合外電報導】根據周五公布的一項數據顯示，歐盟地區在第三季的汽車銷售中，電動化汽車占比已來到兩成，另一方面，化石燃料車的銷售明顯下滑。

　代表轎車、卡車、巴士等汽車製造商的歐洲汽車製造商協會(ACEA)表示，第三季包括純電動車和插電式混合動力車的銷量占比已經來到19%，其中純電動車占9.8%，插電式占9.1%。而成長迅速的油電混合車占比來到20.7%。

　純電動車在第三季增加了56.7%，來到21.25萬輛；而插電式混合動力車則增加43%，來到19.7萬輛。

與此形成反差的是，化石燃料車的銷量下滑，占總銷量約57.1%，其中汽油車占39.5%，柴油車占17.6%。而汽油車銷量下跌了35%；柴油車則下滑逾50%。在不到十年前，柴油車在歐盟的新車銷售占比超過50%。

　汽車製造商除了須達到歐盟嚴格的碳排規定之外，另一方面也受惠於政府的電動車補貼措施。歐盟已經提議從2035年對化石燃料車實施有效的禁令，加速向零碳排的電動車轉型。

(時報資訊)

#歐盟 #電動車

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