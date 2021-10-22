【時報編輯廖小蕎綜合報導】美國公布上周初領失業補助人數為29萬人，創下19個月來新低。隔夜美股漲跌互見，其中標普500指數強勢表態，同步改寫盤中及收盤新高。今日台股開高10.81點、報16900.32點，受電子股翻黑、傳產及金融走弱影響，一度下探至16800.49點，隨著低接買盤出現，及台積電(2330)接棒拉抬，大盤跌幅收斂，最終小跌0.77點，收近平盤16888.74點，成功守住5日線，成交量2815.71億元。本周上漲107.55點或0.64%，周線連3紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超9.0235億元，投信買超6.3914億元，自營商買超2.449億元，三大法人賣超0.18億元。今日土洋對作，外資轉為賣超；本月來累計賣超524.29億元，今年來累計賣超5575.66億元。

盤面上偏空，以個股表現為主。玻陶股收跌4.2%，為今日跌幅最深的類股，其中台玻(1802)下挫4.7%領跌。航運股冷颼颼、收跌3.4%、跌幅居次，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)跌幅落在3-4%不等；散裝航運亦卡關，裕民(2606)收跌6.8%，新興(2605)、四維航(5608)均跌逾5%。鋼鐵股價人走茶涼、收跌2.9%，新鋼(2032)重挫9.5%，中鴻(2014)、燁輝(2023)、海光(2038)下挫逾8%，其餘鋼鐵股同樣人氣潰散。電子權值股晨盤沒精神，午盤部分回穩。台積電開高後走低，一度跌至594元，午盤時震盪翻紅，收漲0.67%、回到600元。聯電(2303)開低走高，小漲0.52%、收58.3元。鴻海(2317)於平盤上下震盪，收跌0.46%、報107.5元。台達電(2308)法說前遭美系外資降評且下修目標價，盤中應聲摔下250元，收跌3.5%、報244元。IC設計匯聚多頭人氣，聯發科(2454)收漲1.42%、報926元；創惟(6104)、研通(6229)、通嘉(3588)均亮燈漲停，晶相光(3530)勁揚7.9%。

元宇宙題材爆發，指標股宏達電(2498)續強，盤中觸及漲停價53元，收漲8.8%、報52.5元；驊訊(6237)、揚明光(3504)攻頂；鈺創(5351)收漲6.5%、中光電(5371)收漲2.1%。五倍券＋雙11商機可期，電商摩拳擦掌，網家(8044)開高走高，收漲4.9%；富邦媒(8454)盤中觸及1885元，最終小漲0.56%。電動車概念仍拉風，義隆(2458)收漲停價166元、華孚(6235)收漲6.4%、康普(4739)收漲4.4%、朋程(8255)帶量上漲1.2%。ABF載板三雄獲外資讚賞，景碩(3189)、南電(8046)、欣興(3037)收紅。個股方面，生醫股杏國(4192)胰臟癌新藥三期臨床試驗解盲失利，開盤即打入跌停鎖死，收122.5元；母公司杏輝(1734)也沒法倖免，收跌停價35.4元。

今日台股5日線失而復得，電子股成交比重回升。展望後市，統一投顧認為，大盤上檔有壓，面臨季線、萬七關卡，在成交量未能有效放大前，預期指數呈現區間震盪。另外，今年已接近尾聲，康和證券投資長陳志豪表示，市場將聚焦展望2022年、需求明確產業，例如電動車半導體需求、電子標籤、綠能等。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意