【時報記者任珮云台北報導】國泰全球智能電動車（00893）今日（10月22日）配合追蹤標的指數-ICE FactSet全球智能電動車指數，首次進行成分股調整，新增艾波比、寧德時代、瑞薩電子、億緯鋰能、恩捷股份、匯川技術、天賜材料，刪除佛吉亞、巴拉德動力系統、安道拓、安霸、布魯姆能源、Alfen Beheer、燃料電池能源，並於2021年10月22日收盤後生效。
今年7月1日掛牌上市的國泰全球智能電動車ETF，因精準掌握市場投資趨勢，而深獲投資人喜愛，根據台灣集中保管結算所資料顯示，截至上週五（10月15日）受益人數已達132,323人，位居海外ETF之冠，同時根據投信投顧公會資料，截至9月底，00893規模也超過新台幣167億元，在定期定額投資上，據台灣證券交易所數據顯示，00893交易戶數9月的月增率達27.8%，皆顯示台灣投資人相當看好電動車的長線成長動能與00893的爆發性潛力！
近期電動車概念股紛紛傳出銷售佳績，在歷經9月底至10月初的震盪回檔後，股價表現也有所反彈。特斯拉（Tesla）股價突破800美元關口，其執行長馬斯克（Elon Musk）也重新奪回世界首富的寶座，2021年特斯拉第三季總計生產237,823輛、全球交車數為241,300輛，較去年同期激增73%，也創下歷史單季新高。中國「造車新勢力」也不遑多讓，9月純電動車銷量更創下新里程碑，小鵬與蔚來月交付量雙雙破萬，理想則緊追在後，月銷量逾7000台。隨著電動車熱銷，也引發「電池荒」風暴，根據產業經濟與趨勢研究中心IEK預測，未來十年電池需求量將從2020年從不到200GWh（百萬度）飆漲至3000 GWh，增幅逾21倍，隱含著這場電池荒將引爆龐大商機，值得投資人留意。
國泰全球智能電動車ETF是台灣第一檔、也是全球首檔完整聚焦電動車上中下游的產業鏈的ETF，約二成持股投資在電動車電池供應鏈，涵蓋鋰電池、新能源電池的生產製造，以及相關礦產開採供應商，如電池製造商LG化學、松下電器（Panasonic），及台灣的充電樁及電源管理系統龍頭台達電，同時亦有約三成的比重是投資電動車製造商巨頭，如特斯拉、蔚來、小鵬與理想等。
國泰全球智能電動車ETF基金經理人游凱卉分析，今年1至8月，中國新能源汽車產銷分別達181.3萬輛和179.9萬輛，年增率均超過1.9倍，顯現中國在《新能源汽車產業發展規劃》（2021~2035年）的扶持下，十四五計劃中的2025年新能源車滲透率20%目標已非遙不可及。近期各大電動車廠也繳出亮麗成績單，交付量屢創新高，加上動力電池作為新能源汽車的心臟，在各國政府大力扶植智能電動車產業的政策下，電動車及其衍生的動力電池供應鏈需求將持續引爆。
(時報資訊)
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