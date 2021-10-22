【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】22日韓國三星SDI指出，已與跨國大車廠Stellantis達成合資協議，將在美國生產電動車(EV)電池與相關模組。
這家韓國電池製造商表示，目標是在2025上半年投產，年產能先以23 GW開始。未來將循序漸進增至40 GW，約是67萬輛EV合計所需動力。
不過，三星SDI並未詳細提供更細的財務資料。
三星SDI與這家全球第4大車廠Stellantis未來在美國合資生產的EV電池，將直接配送到Stellantis位於美國、加拿大與墨西哥的車廠使用。同時，也正在選址當中。
三星SDI隸屬韓國最大三星集團，目前已在韓國、中國大陸與匈牙利都擁有EV電池工廠，且BMW與福特汽車等客戶供應EV電池。
早在18日，Stellantis就曾宣布將與韓國LG集團下的LG Energy Solution合組美國電池廠，緊接著在19日就傳出Stellantis還要與三星SDI攜手，共為北美車市提供EV所需電池的消息。沒想到才過幾天，這傳聞竟變成事實了。
(時報資訊)
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