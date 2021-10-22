【時報-台北電】上銀(2049)將於110年11月5日14：00召開線上法說會，網址如下：http://www.zucast.com/webcast/0WPdDt0P。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#上銀 #法說

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