【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在央行高層的交易行為引發爭議後，美國聯準會周四發布新規定，將禁止決策官員和高層人員購買個股和債券，並將限制頻繁進出的交易行為。此外，聯準會亦承諾將增加申報和公開披露的頻率。

根據美國央行發布的新政策，其高層官員僅限於購買共同基金等普通投資工具。

聯準會主席鮑爾在聲明中表示，這些嚴格的新規定將標準提高，以向我們服務的大眾保證我們所有高層都將全心全意專注於聯準會的公共使命。

聯準會表示，為了避免在進行投資決策時出現任何利益衝突，「一般而言」決策官員和高層人員必須提前45天通知證券買賣交易，並提前獲得買賣證券的批准。

此外，這些央行高層必須持有投資一年以上才可進行買賣。在金融市場壓力加劇時，央行高層人員不得買賣證券。該政策也將禁止央行官員持有個別債券、進入衍生品市場或持有機構證券（agency securities）。

聯準會並表示，這些規定也將適用於轄區聯準銀行官員，以及聯準會理事會。

媒體報導，根據聯準會主席鮑爾的財產申報，為了遵守這些新規定，他可能得出售多達300萬美元債券。

根據新規定，鮑爾似乎是唯一需要出售資產的聯準會決策理事。根據其2020年的財產申報，鮑爾名下的金融資產總額高達9800萬美元。其中包括其家族信託持有價值介於125萬至300萬美元的地方政府債券（municipal bonds）。

周四發布的新規定禁止聯準會決策官員持有此類證券，持有者就必須出售。除了鮑爾，似乎沒有其他聯準會理事申報的投資必須強制出售。

在上個月的記者會上，鮑爾被問及其持股情況時表示，對聯準會人員的投資而言，地方債向來被視為是一個非常安全的地方，因為眾所皆知聯準會永遠不會購買地方債。

不過，事情在這場大流行病爆發之後出現轉變，聯準會開始大量購買金融資產為經濟注入流動性，其中也包括地方債券和公司債券。

目前尚不清楚這些新規定何時生效。

(時報資訊)