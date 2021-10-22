國民ETF元大高股息（0056）今（22）日除息1.8元，早盤股價緩步墊高，在紅盤之上遊走，短短兩小時爆出逾10萬張巨量，顯見長期布局投資人擇在除息當日，股價位階較低時進場。而近日自營商不斷賣超0056、昨甚至倒貨逾6萬張，投資人擔憂是否有利空而跳船；對此，理財達人指出，自營商大賣是因為有造市商將股價控制在淨值附近所做的操作，提醒投資人，ETF不可以看籌碼，關注淨值就好，隨便用籌碼分析反而會犯錯。
0056在6月新增前兩大成分股長榮、友達後，恰好遇到這兩檔股價大幅修正逾50%，拖累0056股價從高點35元以上，一路下殺至10月初低點31.42元，儘管如此，仍不減小資、存股族進場搶息，由於看好0056年年填息，加上今年配息1.8元，殖利率逾5％，激勵昨（21日）量價齊揚，成交張數達9.9萬張，創近兩年新高。
但近期不少投資人發現自營商持續賣超0056，昨天更倒貨6.2萬張，擔憂是否有利空消息，使得法人急著跳船。
針對ETF籌碼問題，不敗教主陳重銘表示，0056被大賣，這是因為有造市商將股價控制在淨值附近，所做的操作。他分析，最近0056股價下挫，投資人套牢後不願意停損出場，供給量變少。但是也有投資人看到價格便宜，在市場中買進，於是造市商就要跟投信買進，然後在股市中拋出，所以投資人就看到自營商是在賣超。
陳重銘指出，其實站在投信的角度，股價下挫套牢許多人，反而會讓ETF的規模不斷地增加。如果股價上漲，投資人獲利了結，在股市中賣出，造市商需要一直接貨，你反而會看到自營商在買超；自營商買超後賣還給投信，這時候基金的規模會下降，投信反而不開心。
「投信、自營商的動作跟投資人不一樣。」他強調，ETF不可以看籌碼，投資人關注淨值就好，隨便用籌碼分析反而會犯錯。
0056今除息股價小漲0.78%，終場收在30.84元，飆出14.6萬張天量，其實近兩年0056交易爆量都是出現在除息當日，如2019、2020除息日成交量分別達98226張、111463張，法人研判，主因是長期布局策略的投資人，會選擇在除息當日，股價位階相對較低的時間點進場，今出現交易巨量也不足為奇。
(時報資訊)
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