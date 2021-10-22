中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。
指揮中心表示，今日新增2例本土個案中，案16461為印尼籍30多歲女性，長期在臺工作，今（2021）年10月20日因工作需求進行採檢，於今日確診（Ct值33，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性）；已匡列接觸者7人，均列居家隔離。案16462為本國籍50多歲女性，10月20日因有陪病需求進行採檢，同日亦有全身倦怠症狀，於今日確診（Ct值33.2，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性）；已匡列接觸者10人，均列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。
指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自緬甸（案16460）、印尼（案16463）、泰國（案16464）、馬來西亞（2例，案16465、案16466）及南非（案16467）入境，入境日介於10月7日至10月20日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
(時報資訊)
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