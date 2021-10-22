勞保老年給付經勞保局核付後，就不可以再變更，為保障自身權益，勞動部勞保局提醒，請領前可先行試算，審慎考慮後再提出申請。由於《勞工保險條例》規定，老年給付經勞保局核付後就不可以再變更，所以勞保局提醒勞工朋友，申請老年給付前，請先利用勞保局提供的試算服務。

勞保局表示，勞保年金於2009年施行後，於施行前有保險年資者，請領勞保老年給付得選擇一次領取或按月領取年金。不少民眾會猶豫到底要選擇哪一種，而勞保局提供的試算服務，可以申請的給付項目及金額，配合自己的退休規劃，審慎考慮選擇後再提出申請，以保障退休後的經濟安全。

另外，在填寫申請書時，請詳加確認填寫的內容及勾選的給付項目（按月領或一次給付）無誤，並親自簽名後再送勞保局，確保自己的權益。

為了幫助勞工朋友試算老年給付的金額，勞保局提供了3個試算管道，包括以自然人憑證或健保卡號加上設籍戶口名簿戶號在勞保局全球資訊網E化服務系統「網路試算」；親自攜帶身分證明文件至勞保局各地辦事處「臨櫃試算」；不方便到勞保局或無法使用網路的勞工，也可以檢附身分證明文件以書面方式來函查詢。歡迎勞工朋友多加利用！

(時報資訊)