【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)本周股價站回季線，市場疑慮Chromebook因疫情趨緩而需求降溫。不過宏碁強調，Chromebook產品線依使用者需求設計，分為消費及零售、商用與教育市場。商用市場無論在Chromebook和一般型NB需求有升溫跡象。根據最新市調資料顯示，宏碁Chromebook在2021年第三季以21%市占率排名全球第二。
因應疫情影響，人手一台電腦已是現代趨勢，宏碁長期深耕的商務及教育型Chromebook市場表現更加亮眼，在各地市場交出亮眼成績，第三季在加拿大以38%市占率及西歐以32%市占率奪下第一、美國市場保持前三大。
宏碁Chromebook的多元產品設計提供各種螢幕尺寸、多元處理器、增強耐用度或豐富連接性等強化產品特色的Chromebook筆電。近期，宏碁為滿足使用者期待，推出全新大螢幕的Chromebook翻轉筆電，不僅通過MIL-STD 810H軍規認證，並採用Corning Gorilla Glass玻璃觸控板，符合家用、混合工作型態及學生等多元族群的需求。
(時報資訊)
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