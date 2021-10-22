【時報記者林資傑台北報導】工業電腦大廠研華(2395)今（22）日攜手外貿協會及大同，共同舉辦智慧電動巴士論壇，盼藉此整合台灣智慧電動巴士產業鏈上下游廠商，打造完整解決方案的國家隊，開發拓展更多海外市場，搶攻全球低碳公共運輸商機。
外貿協會董事長黃志芳認為，全球電動車市場將被正式點燃，台灣廠商須應用長期資通訊（ICT）優勢整合車用三電系統，結合電動車電池、馬達等關鍵零部件廠商，以國家隊之姿、套餐服務概念，提供完整智慧電動車解決方案，搶攻新興市場與低碳商機。
大同總經理暨研華董事何春盛表示，大同奠基在過去70多年的馬達、發電機製造經驗，重新定位企業願景為「國家數位轉型的推手」，近期看好綠電趨勢商機，決心進入電動車動力系統領域。
何春盛指出，大同憑藉過去經驗，在電動巴士動力系統設計上，可同時考慮效率、成本、空間、噪音、散熱與重量等因素，做到3個月客製設計、6個月樣機完成進度，不僅滿足大型電動巴士對大扭力及高效能的需求，效能轉換率更媲美全球知名歐美大廠。
為響應政府2030年電動巴士國產化政策，何春盛表示，大同將生產製造330kW城際電動巴士用動力系統，並將向下延伸至商用車動力系統開發與投資，切入電動車生態系，成為電動車動力系統主要供應商，與其他生態夥伴合作共組國家隊、放眼全球市場。
研華資深協理林威佐認為，全球電動巴士市場快速成長，各國政府皆致力零碳排與節能的公共運輸方案，尤其開發中國家因整體考量，相較其他的公共運輸解決方案，大多採取可快速建置的大眾運輸BRT方案。
有鑒於此，研華智能巴士解決方案致力於車隊安全與效率提升，提供公車製造商、客運業者、政府交通機構高度整合性的智能車隊管理系統，以實現智能化車隊管理，進而增加乘客舒適與滿意度。
研華智能巴士解決方案透過AIoV（人工智慧車聯網）技術，整合車隊管理雲平台、高整合開放式強固型車機、AI車輛安全、巴士影音廣告、停車站訊息管理、乘客Wifi熱點分享等複雜系統，布建車隊管理、車輛調度、維修站管理、乘客訊息管理、報告系統等5大功能。
研華表示，藉此將能更精確掌握行車路線，智能化派遣管理功能並進行維運管控，實現節能與效率監控。而透過高度整合，亦將落實智能化車隊管理，即時分析掌控車輛大數據，提升行車安全、準點率，預測並降低機械故障率，同時提升乘客舒適與滿意度。
研華持續與產業夥伴建構生態系，盼藉此形成綜效、創造更多商機。在智慧電動巴士與低碳商機浪潮下，貿協與研華去年已攜手完成越南VinBus電動巴士合作案，目前該案已在河內等城市正式上路營運。
研華希望能藉由自身在工業物聯網、智慧車聯網，以及全球銷售通路多年經驗，透過台灣貿協平台促成與大同、唐榮、創奕、與成運等產業生態夥伴深度合作，以台灣在地需求為實踐場域、形塑優勢國家隊，進而搶攻海外低碳智慧電動巴士市場。
(時報資訊)
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