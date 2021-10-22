【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本10月服務業PMI(採購經理人指數)除較9月增加外，更具意義的一點，是過去21個月以來，首次突破景氣榮枯點50大關。這也表示，日本服務業已漸走出新冠病毒所造成的景氣陰霾。
au Jibun銀行日本10月服務業PMI，從9月終值47.8經季節性調整後，一舉向上突破景氣分水嶺50，並來到50.7位置。同時，也創自2020年元月新冠疫情剛爆發時迄今的最高點。
分析師指出，這是因為日本疫情降溫，緊急狀態鬆綁下，商業活動漸恢復，才會有這小小的復甦情況。
同時在日本製造業方面，au Jibun銀行PMI從9月終值51.5，增至經季節性調整後的53。此指數成長主因是生產與新訂單有所增加，加上來自海外的強勁需求推波助瀾所致。
PMI共同編製單位IHS Markit表示，因為出口訂單快速成長，民間企業也是從4月以來，第一次看到新業務量增多。不過，對日本製造業來說，目前正在供應短缺，以及13年來原物料首次大漲的環境下苦苦掙扎求生。
至於計入製造業與服務業的日本10月綜合PMI，也是由9月的47.9 升至50.7，創半年以來最高。
(時報資訊)
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