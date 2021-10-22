花旗（台灣）銀行的消金業務將花落誰家？據了解目前是五搶一的局面，有台北富邦銀行、國泰世華銀行、台新銀行、星展銀行與渣打銀行，都要進入最後出具「具約束力價格」的階段，最快下周即會公布得主。
據了解，富邦金控21日公告台北富邦銀行要投資金融相關事業，即是要針對花旗銀出售案「出價」；而國泰世華銀、台新銀行亦有類似動作，但市場也傳出星展銀行具高度興趣，渣打銀亦有意願，因此誰能最接近花旗銀心目中的價格，目前仍很難說。
不過，雖然台新銀行極有企圖心，想在消金版圖上再進一步，但金管會有「提醒」台新金，出售彰化銀行的股份，僅夠拿來作未來增資台新人壽的用途，恐無法再出高價買下花旗銀的消金業務，否則就有大量增資、股權稀釋的問題。
另外，金管會亦有提醒兩大龍頭金控，雖然獲利豐厚、現金充沛，但要注意補充資本不宜過高的問題，即不樂見金控一直發特別股增資，要再併購或增資子銀行，就可能要多用普通股增資，兩大金控出手前也要多考慮資本規劃。
據了解，代表花旗賣方的投資銀行，及代表金控潛在買家的投銀，在價格上一直有些差距，花旗銀方面開出約新台幣600億元以上的期待價格，但買方這邊一直盤算可能的員工、客戶流失量；支應房貸需要的資本，及增資問題；買入花旗財管業務部分一年獲利40~50億元，若要回本，恐怕要很長時間，所以出價會相對保守，目前也正在陸續加價或議價中。
而花旗銀近期鬧出的限制潛在買家挖角條款，新的交易獎金制度，即員工若願意延後領取獎金，則獎金將再加碼，以減少此時離職人數。據市場人士分析，都是為了留住理專及內勤人員，以強化買家的信心、提高出價。
台北富邦銀董事會在董事長陳聖德主持下，決定最後要出具的價格，且進行相關公告，顯得很慎重，也讓其他競爭對手有點緊張，但最後價格是否會拉高，據花旗方面傳出的消息，目標是10月底前公布得標者。
(時報資訊)
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