【時報編譯張朝欽綜合外電報導】下周國際新聞事件

　10/25　周一 新加坡九月通膨

　 達拉斯Fed製造業指數

　 業績報告：臉書、樂金化學

　10/26　周二 南韓Q3經濟成長

　 標普/凱斯席勒房價指數

　 美國九月新屋銷售

　 黎奇蒙Fed製造業指數

　 業績報告：超微、Alphabet、匯豐、羅技、SK海力士、微軟、推特、德儀

　10/27　周三 南韓十月消費者信心

　 澳洲Q3通膨

　 美國MBA抵押貸款申請

　 加拿大央行利率決議

　 EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：eBay、Spotify、賽靈思

　10/28　周四 巴西央行利率決議

　 日本九月零售銷售

　 日本央行利率決議

　 歐元區十月經濟信心

　 歐洲央行利率決議

　 德國十月通膨

　 美國Q3經濟成長

　 美國請領失業救濟人數

　 美國簽約待過戶房屋銷售

　 業績報告：蘋果、波音、德銀、三星電子、樂金電子、諾基亞、Sony、意法半導體

　10/29　周五 南韓十月商業信心

　 日本九月失業率

　 日本九月工業生產

　 越南十月通膨/貿易收支

　 新加坡Q3失業率

　 德國Q3經濟成長

　 歐元區十月通膨

　 歐元區Q3經濟成長初值

　 芝加哥十月PMI/消費者信心

　 業績報告：亞馬遜、NEC

(時報資訊)

#國際經濟 #Fed #南韓 #通膨

主要市場指數

紐約道瓊
35603.08 -6.26(0.02%)
05:03
S&P500
4549.78 +13.59(0.30%)
05:03
Nasdaq
15215.70 +94.02(0.62%)
05:16
費半指數
3412.05 +37.83(1.12%)
05:16
日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
14:15
南韓KOSPI
3006.16 -1.17(0.04%)
14:32
香港恆生
26072.14 +54.61(0.21%)
14:41
上證指數
3583.99 -10.79(0.30%)
14:41
深圳成指
14498.31 +53.46(0.37%)
14:41
英國FTSE
7190.30 -32.80(0.45%)
10/21
法國CAC
6686.17 -19.44(0.29%)
00:05
德國DAX
15472.56 -50.36(0.32%)
10/21

延伸閱讀