【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國政府表示，全球企業稅將在2023年生效，英國也將逐步取消針對美國科技巨頭例如谷歌和臉書的「數位服務稅」，以避免來自美國關稅的威脅。

財政部長桑納克(Sunak)在聲明指出，已經就如何從數位服務稅轉向新的全球稅收系統的過渡達成共識。該新協定也意味著，數位服務稅仍將繼續受到保護，其收入仍可以繼續為重要的公共服務提供資金。

奧地利、英國、法國、義大利、西班牙和美國在周四達成新協定，雙方要從美國反對的、國家的數位服務稅，走向新的和全球的企業稅。

在本月稍早時，全球140個國家敲定一項關於全球企業稅的新規定。

英國從2020年4月開始徵收數位稅，從大型數位公司的營收中徵收2%的稅款。

英國財政部表示，如果明年1月以後繳納的數位稅稅款超過了OECD的新全球規定的應納金額，那麼該稅款則會納入英國企業稅的帳單計算。

(時報資訊)