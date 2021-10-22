【時報-台北電】信邦(3023)110年前三季營業收入190.61億元，稅前淨利24.77億元，本期淨利19.95億元，歸屬於母公司業主淨利18.84億元，基本每股盈餘8.09元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#信邦

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀