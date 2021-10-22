根據美國聯邦準備理事會（Fed）政風機構寄給所有高階官員的備忘錄，聯準會去年春季曾著手一系列不尋常行動以緩和疫情的威脅，並力促官員遵守交易管制「數個月」。
路透社報導，時間登記2020年3月23日的備忘錄指出：「鑒於（聯邦準備）系統最近很可能將有動作的情勢快速發展，請考慮遵守交易管制，並在未來至少數個月期間避免從事不必要的證券交易，或直到聯邦公開市場委員會（FOMC）和理事會政策行動回到他們定期安排的時間為止。」
同一天，聯準會在未事先安排下承諾執行無限制債券收購，「購買所需數量以支持市場平順發揮功能」。此舉最終有助制止瘋狂的市場拋售行為，此前因市場拋售導致美國股市在1個月內市值蒸發1/3。自此之後，標準普爾500指數飆漲1倍。
當時因應局勢的指導方針曾傳送給聯準會的理事會所有成員、高階員工，以及12個地區的聯準銀行總裁。
不過數週過後，其中一些人開始恢復交易。時任波士頓聯邦準備銀行（Boston Fed）總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）遭披露他在5月初恢復交易。
聯準會發言人告訴「紐約時報」，當時的達拉斯聯邦準備銀行（Dallas Fed）總裁凱普蘭（Robert Kaplan）在4月底後恢復活絡交易，包括個人股票和衍生性商品，確實時間則不清楚。
紐時今天率先報導備忘錄的消息。
先前媒體披露羅森格蘭和凱普蘭去年的個人投資行為，迅速演變為聯準會全面性的道德爭議後，兩人在9月請辭。聯準會今天在主席鮑爾（Jerome Powell）指示下，禁止所屬高層購買股票，並發布限制他們投資行為的廣泛規定。
聯準會督察長辦公室針對所屬高階官員交易行為的調查仍在進行。這項調查是鮑爾上個月指示後展開。
(時報資訊)
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