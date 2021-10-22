【時報-台北電】因全球主要生產國中國，表示將干涉管控近期高漲的煤炭價格後，中國動力煤期貨下跌11%，延續自周二跌破紀錄高位以來的跌幅，鋁常被認為是受限電影響最大的基本金屬，在供應短缺獲得緩解的情況下，致倫敦(LME)周五(10/22)鋁價下跌。

周五(10/22)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)期鋁下跌0.67%，報每公噸2,891美元，盤中最低一度跌至每公噸2,877.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#煤炭 #LME #期鋁

重要商品行情

（更新：2021/10/22）
紐約近月RBOB汽油
2.4801 -0.03
紐約近月輕質原油
82.50 -1.37
BDI綜合指數
4653 -98.00
芝加哥近月黃豆
1224 -21.50
芝加哥近月玉米
532.25 -7.00
倫敦近月布蘭特
84.61 -1.21
紐約近月天然氣
5.115 -0.05
紐約近月黃金
1781.9 -3.00
倫敦三個月期銅
9831.50 -354.00
日本近月RSS3橡膠
224.90 +6.90
紐約近月棉花
106.14 -4.59
倫敦三個月期鎳
19930.00 -1033.00

延伸閱讀