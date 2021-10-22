【時報-台北電】因全球主要生產國中國，表示將干涉管控近期高漲的煤炭價格後，中國動力煤期貨下跌11%，延續自周二跌破紀錄高位以來的跌幅，鋁常被認為是受限電影響最大的基本金屬，在供應短缺獲得緩解的情況下，致倫敦(LME)周五(10/22)鋁價下跌。

周五(10/22)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)期鋁下跌0.67%，報每公噸2,891美元，盤中最低一度跌至每公噸2,877.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

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