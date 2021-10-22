【時報記者王逸芯台北報導】SEMI(國際半導體產業協會)今(22)日公布最新Billing Report（出貨報告），2021年9月北美半導體設備製造商出貨金額為37.2億美元，較2021年8月最終數據的36.6億美元相比上升1.7%，相較於2020年同期27.4億美元則上升了35.5%。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「北美半導體設備製造商出貨金額在9月微幅上升，接近至7月創下的紀錄高點。主要的終端應用市場與含矽應用需求持續增長，持續推動包含設備在內的半導體製造生態系的成長。」
SEMI所公布之Billing Report乃根據北美半導體設備製造商過去三個月的平均全球出貨金額之數值。
(時報資訊)
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