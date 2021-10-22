【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數208.27點，漲0.94點；總計360家漲、327家跌、82家持平；委買4152484張、委賣2444389張；總成交值932.85億元。

(時報資訊)

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