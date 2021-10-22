【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16888.74點，跌0.77點；總計389家漲、504家跌、100家持平；委買16764099張、委賣10627103張；總成交值2815.71億元。

(時報資訊)

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