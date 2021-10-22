【時報記者莊丙農台北報導】中光電(5371)近期在元宇宙概念發酵，加上轉投資揚明光(3504)飆升，股價本周強勁反彈，今天一度回升到61元，盤中最大漲幅7％。公司將於10月26日舉辦第三季線上法人說明會公布最新財報，並說明第4季展望。

中光電提供AR光學引擎與AR眼鏡模組整合方案，且因應AR、MR商機，也成立子公司中光電創境，負責穿戴顯示解決方案研發及銷售，而被列入元宇宙概念股。

中光電主要營收及獲利仍來自於節能產品及影像產品，今年前3季累計營收347.19億元，年增12％；雖然有缺料影響，但中光電第3季營收為130.46億元，季增12％、年增9.3％，先前預估兩大產品出貨量第3季季增1成達標，全年營收可望恢復正成長。

公司股價本周從54元附近漲到61元，轉投資揚明光也從110元來到134元，並被列為注意股票，集團交投相當熱絡。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意