國際通貨膨脹、原物料漲價等問題，使得國內業者人心惶惶，經濟部長王美花今日於立院受訪時比紹，政府非常謹慎也很用心穩定物價，台灣機制相對有效，經濟部也會嚴密監控重要民生物資。

9月台灣消費者物價指數年增率為2.63％，創下8年最大漲幅，CPI也創下3年新高。

王美花指出，電價目前沒有漲，油價也有穩定機制，這套穩定機制非常有效。另外，「黃小玉」，也就是黃豆、小麥、玉米等這些重要民生物資，經濟部也會嚴密監控。

她強調，經濟部也會注意公營事業可以提供的原物料，用合理的價格提供給國內廠商需要，其中很重要就是鋼鐵，對台灣穩定物價也很有幫助。

王美花認為，跟其他國家比起來，台灣相對有比較多的機制和比較多的工具可以來處理。

(時報資訊)