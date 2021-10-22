泰國總理帕育拉（Prayuth Chan-ocha）21日（周四）宣布，允許46國已接種疫苗的旅客入境泰國無須隔離，多於先前宣布的10國，期盼振興扮演該國經濟命脈的觀光業。
泰國預計11月1日起實施最新的免隔離入境措施，46國包括英國、美國、中國、新加坡、德國、澳洲等。
帕育拉指出，透過空運抵達的旅客，只要已完成接種疫苗，同時呈交病毒篩檢的陰性證明，就可無須執行強制隔離。
根據皇家公報（Royal Gazette）周四稍晚發布， 泰國一些重要觀光景點即將重新開放，包括首都曼谷、華欣、芭達雅，預計這些地區本月底解除宵禁。
(時報資訊)
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