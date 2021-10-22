大陸國家統計局發佈2021年前三季度國民經濟運行情況，在疫情散發、極端氣候與部分地區限電限產等多重因素影響下，使得第三季經濟增速超預期回落、年成長4.9％，前三季度GDP年成長9.8％，但經濟持續恢復勢頭、邁向高品質發展的態勢不斷改變，當前貨幣政策仍然有較大空間，市場預期第四季貨幣政策易鬆難緊，根據形勢變化推出有力政策措施，促進經濟穩定運行，有利A股表現。
日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，10月以來，市場成交量快速萎縮，顯示出投資者對於政策變化的觀望氛圍濃厚。陸股成交量減少過程，有望帶來籌碼沉澱，為爾後後行情啟動減少阻力。當前情況出現積極變化，雙控雙限政策正在調整、地產行業出現積極信號、穩增長政策正發力，外部國際環境也在改善中，第四季仍然充滿機會。
日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，日前人行提及對下一階段的貨幣政策，穩健中保持靈活精準、合理適度，與先前政策基調保持一致，仍具合理充裕的流動性，將使得A股市場有機會展現較強韌性。
產業方面，高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和政策，仍為觀察主軸，低估值的大金融可觀察，及今年以來修正較多的大消費行業，隨中秋、國慶假期消費資料落地，及消費類基金風格漂移後回歸，第四季大消費可能會迎來估值修復行情。
(時報資訊)
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