進入第四季以來，全球金融市場就面臨美國政府債務上限危機、大陸限電政策兩大干擾，投資市場波動增加恐成常態，市場永遠無法預測黑天鵝何時會來臨，因此想要降低市場帶來的干擾，必須從分散風險做起，布局波動度較低的平衡型基金穩因應。
瀚亞投資指出，目前市場上多數平衡型基金，債券部位大多以高收益債券，或新興市場債作為核心資產，但也有少數聚焦投資等級債的平衡型基金。策略上採取穩健資產抗波動、多重配置抓機會兩大主軸，一方面透過拉高防禦性的高品質債券，如投資等級債，達到下檔保護的功效，另藉由分散布局股票、高收益、新興債等風險性資產，甚至是趨勢型產業，抓住不同市場的成長動能。
瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示，在未來重點觀察指標方面，由於近期國際市場雜音和變數較多，應多留意大陸限電措施帶來的後續影響、經濟復甦下全球通膨升溫數據變化，以及美國政府債務上限問題，將會是牽動第四季金融市場的關鍵。
展望年底前投資環境，瀚亞投資認為，從基本面與經濟成長力道來看，整體金融市場前景依舊樂觀，將謹慎觀察短期大陸和美國帶來的市場變數。因應市場輪動快速，基金股票布局以全球型為主，債券聚焦較具收益吸引力的信用債。
(時報資訊)
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