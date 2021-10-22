針對交通部規畫基隆捷運與台鐵脫鉤等議題，交通部長王國材今日於立院受訪時表示，北北基地方首長認為捷運服務應該深入社區，這是與3市討論後的優化結果。
王國材指出，原先基隆捷運朝向與台鐵共軌，不過與北北基地方首長討論後，認為捷運服務應深入社區，也就是說，基隆捷運朝向與台鐵脫鉤，是經過3市討論後的優化結果，整合新北汐東線與基隆捷運，並在樟樹灣站做一個類似新蘆線的分岔，一條往東湖，一條往南港。
王國材說，基隆捷運與汐東線整合，交通部與新北市討論，認為能夠承接捷運能量與營運，目前僅是初步意向，後續還需跟新北市府討論。
至於基隆捷運將斥資新台幣逾400億元是否適當？王國材說，原本基捷打算與台鐵共用軌道使用Tram-train系統，但考量對台鐵、輕軌營運都有問題，所以才打算分開，成為真正的中運量捷運。
(時報資訊)
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