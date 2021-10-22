元宇宙題材熱炒宏達電（2498）股價，短短6個交易日，股價從約34元飆漲至今（22）日盤中漲停價53元，大漲近56％，由於短線漲幅過大，今天獲利回吐壓出湧現，盤中拉回至50.3元、漲幅4.25％；至午盤過後約12點50分時，成交值為51.6元上漲約7％，成交量放大至23萬張，創歷史天量。

宏達電連續飆漲後，今天盤中漲停價53元，創下2018年8月來新高，成交量逾23萬張，已較昨天全勢的14.17萬張激增六成以上，預期今天全勢成交量可能上看25萬張。

外資昨天買超宏達電7,369張，其中，摩根大通買超3,639張最多，累計外資對宏達電呈現連5日買超，合計買超13,153張，買超第一大券商為凱基松山買超10,850張，其次是摩根大通買超4,750張；至於昨天賣超宏達電的第一大券商為凱基松山，單日轉為賣超3,399張。

(時報資訊)

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