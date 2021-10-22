【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數208.42點，漲1.09點；總計329家漲、340家跌、88家持平；委買7505450張、委賣5398591張；總成交值790.22億元。

(時報資訊)

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