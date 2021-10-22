【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16895.95點，漲6.44點；總計359家漲、529家跌、98家持平；委買29748912張、委賣22417290張；總成交值2414.14億元。

(時報資訊)

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