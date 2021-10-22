（不給糖就搗蛋，遠傳friDay購物萬聖節商品單週買氣成長50%，「魷魚遊戲」、「鬼滅之刃」躍熱搜話題，萬聖節主題口罩大熱門。圖／遠傳friDay購物提供）
10月最後一天是小朋友最喜歡的萬聖節，近年萬聖節活動有更熱烈趨勢，孩童們扮裝造型更反映當年最熱門的話題！遠傳friDay購物觀察發現，站上萬聖節商品，如扮裝服飾、萬聖節造型糖果零食、或者裝糖果的提袋等等，買氣較前一週成長5成，尤其隨疫情逐漸平穩加上五倍券優惠，民眾過節意願大增，買氣更較去年同期增加3倍以上。
其中年度熱門影集「魷魚遊戲」躍居最熱門關鍵字，人氣動漫「鬼滅之刃」也持續熱燒，成為站上最熱門兩大搜尋關鍵字。
遠傳friDay購物觀察近一周（10月11～17日）站上相關關鍵字搜尋，發現在全球掀起旋風的熱門影集「魷魚遊戲」成為最熱門的關鍵字；其次為去年造成全台話題的鬼滅之刃，隨今年第二季動畫上映，再度成為今年熱搜話題，其他主題造型如冰雪奇緣的公主服、漫威／DC系列的英雄造型服，也都是今年的十大熱門關鍵字之一。
過去這段期間口罩不離身，也讓口罩成萬聖扮妝造型不可或缺要素，有廠商就搭上魷魚遊戲熱潮，推出劇中工作人員面具圖樣主題口罩；其他像萬聖節相關造型零食如巫婆手指造型餅乾、造型餅乾模、糖果桶等買氣也有明顯成長。
(時報資訊)
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