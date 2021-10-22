【時報記者林資傑台北報導】2021年國家品牌玉山獎頒獎典禮21日舉行，臺企銀(2834)除獲頒「最佳人氣品牌類」獎外，亦一舉拿下「最佳產品類」全國首獎，為公股行庫首創佳績。統一證(2855)則以2檔旗艦指數投資證券（ETN）榮獲「最佳產品類」大獎肯定。

臺企銀攜手北港朝天宮合作三大亮點數位金融服務，鎖定每年約700萬人次的進香信眾開發線上點燈祈福網、祈福機與起家金帳戶，透過網路就能申請點燈、捐款、開戶等服務，「聯名北港朝天宮－線上點燈祈福系統與起家金帳戶」榮獲「最佳產品類」全國首獎。

臺企銀亦積極導入AI技術，塑造具活潑個性的智能客服機器人Money，透過大數據進行答覆準確度校正及設計多輪式對話，讓Money能更聰明判斷顧客所需資訊提供服務，今年每月平均整體答覆精準度已達97％，使「智能客服Money」獲頒「最佳人氣品牌類」獎。

臺企銀表示，該行致力發展數位金融創新、深耕金融科技，此次獲獎對發展數位金融品牌為一大嘉許。並持續提升數位通路平台服務效率及安全，今年推出數位存款帳戶全新優惠權益升級、開放他行帳戶認證機制，成功創造市場話題與顧客申辦熱潮。

近年積極發展ETN產品的統一證，則以統一特選價值成長報酬指數ETN(020018)、統一特選台灣上市上櫃FactSet5G報酬指數ETN(020019)等2檔旗艦型ETN產品，於此次國家品牌玉山獎獲頒「最佳產品類」大獎肯定。

統一證表示，「統一特選價值成長報酬指數ETN」運用淨值股價比與股東權益報酬率，計算出成長價值指標（GVI），篩選出符合評量條件的30檔股票採等權重加權。雖為被動投資，卻具備自動換股的主動式基金精髓，自去年7月28日發行以來累計漲幅已逾103％。

而「統一特選台灣上市上櫃FactSet5G報酬指數ETN」則由自營團隊設計，將獨到判斷選股敏感性編制成指數，成分股完整涵蓋台灣5G產業鏈上、中、下游，相較市場上同性質的5G指數純度更高，因此績效表現更好。

雖然ETN在台灣市場尚處發展前期，但統一證積極發展耕耘ETN產品，目前共發行9檔ETN，投資市場概括台灣、香港、美國、日本、韓國等，產品線豐富且主題設計多元，產品檔數最多且投資市場最廣。

統一證董事長林寬成表示，ETN是公司產品研發與技術創新實力的里程碑，此次以嚴謹的指數編製概念、出色的績效表現與積極的投資人互動獲評審團青睞，對統一證是莫大的肯定，往後在深耕台灣ETN市場會更努力。

(時報資訊)