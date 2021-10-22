美國科技股股價紛紛高，推升那斯達克指數及費城半導體指數雙雙大漲，尤其費半指數勁揚1.12％，台積電（2330）ADR上漲0.61％，激勵台積電今（22）日重返600元關卡，帶領半導體類股指數挺升、午盤過後站上季線之上，扮演台股今天多頭穩盤要角。

航海王及鋼鐵人今天雙雙重挫2～3％以上，受此拖累，非金電（傳產）類股指數，跌幅逾1％，另金融類股指數也在1,600點附近震盪整理，盤面只有半導體股領頭，配合電子通路、通信網路及電腦及週邊設備等次產業電子股帶動，電子類股指數維持上漲0.5％，扮演台股穩盤軍心指標。

半導體類股指數近日挾量強勢整理，昨（21）日一度站上季線，最後得而復失，今天再度穩定走堅，午盤過後站上季線，成交值占比維持在三成以上，成為盤面人氣指標，推升加權指數緩步上揚、跌勢收斂至接近平盤。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意