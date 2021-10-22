【時報-台北電】大陸A股三大指數今日開盤漲跌不一，隨後陷入狹幅震盪，滬指走勢相對疲弱，北向資金持續流入超80億元。類股表現上，週期能源相關族群領跌，房地產類股走強，半導體族群拉升，家電股全面上揚，總體個股跌多漲少。截至午間收盤，滬指漲0.09%，為3598.18點；深成指漲0.79%，為14558.50點；創指漲0.83%，為3306.62點。

　盤面上，光刻膠、元宇宙、房地產開發類股漲幅居前，煤炭概念、培育鑽石、油氣開採族群跌幅較大。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#陸股 #A股 #房地產股

主要市場指數

紐約道瓊
35603.08 -6.26(0.02%)
05:03
S&P500
4549.78 +13.59(0.30%)
05:03
Nasdaq
15215.70 +94.02(0.62%)
05:16
費半指數
3412.05 +37.83(1.12%)
05:16
日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
14:15
南韓KOSPI
3004.16 -3.17(0.11%)
14:26
香港恆生
26088.31 +70.78(0.27%)
14:31
上證指數
3585.22 -9.56(0.27%)
14:31
深圳成指
14508.65 +63.79(0.44%)
14:31
英國FTSE
7190.30 -32.80(0.45%)
10/21
法國CAC
6686.17 -19.44(0.29%)
00:05
德國DAX
15472.56 -50.36(0.32%)
10/21

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