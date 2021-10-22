【時報-台北電】大陸A股三大指數今日開盤漲跌不一，隨後陷入狹幅震盪，滬指走勢相對疲弱，北向資金持續流入超80億元。類股表現上，週期能源相關族群領跌，房地產類股走強，半導體族群拉升，家電股全面上揚，總體個股跌多漲少。截至午間收盤，滬指漲0.09%，為3598.18點；深成指漲0.79%，為14558.50點；創指漲0.83%，為3306.62點。
盤面上，光刻膠、元宇宙、房地產開發類股漲幅居前，煤炭概念、培育鑽石、油氣開採族群跌幅較大。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
【時報-台北電】大陸A股三大指數今日開盤漲跌不一，隨後陷入狹幅震盪，滬指走勢相對疲弱，北向資金持續流入超80億元。類股表現上，週期能源相關族群領跌，房地產類股走強，半導體族群拉升，家電股全面上揚，總體個股跌多漲少。截至午間收盤，滬指漲0.09%，為3598.18點；深成指漲0.79%，為14558.50點；創指漲0.83%，為3306.62點。
盤面上，光刻膠、元宇宙、房地產開發類股漲幅居前，煤炭概念、培育鑽石、油氣開採族群跌幅較大。(編輯整理：李慧蘭)
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